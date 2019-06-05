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Başkan Kuş vatandaşlarla bayramlaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programında, vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını kutladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:58
Başkan Kuş vatandaşlarla bayramlaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programında, vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını kutladı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programına katılıp vatandaşlarla bayramlaştı. Harran Kapı mahallesinde bulunan Eyyübiye Belediyesine bağlı Metin Sözen Kültür Merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri,AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri, Mahalle Muhtarı, STK Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


“Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin”


Vatandaşların katılım gösterdiği bayramlaşma programında konuşan Kuş, “Eyyübiye Belediyesi olarak bugün bayramlaşma programı düzenledik. Çok yoğun bir katılım vardı. Bu yoğun katılımlarından dolayı gerek Eyyübiye halkına gerek Eyyübiye Belediyesi personellerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.Biz adaylık döneminde de birlik ve beraberlik vurgusu yapmıştık. Bunun semeresini bu bayramda gördük. İnşallah bütün bayramlarda da göreceğiz. Eyyübiyeli kardeşlerim bundan emin olsunlar, dün nasıl iç içeysek bundan sonrada iç içe olacağız ve Eyyübiye’yi hep birlikte yöneteceğiz. Ben bayram vesilesi ile bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim eylesin inşallah” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:58
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