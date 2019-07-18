Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş,ilçe gezileri kapsamında mahallelerde vatandaşların taleplerini dinleyip, çözümler üretti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, saha gezileri kapsamında hem belediyenin rutin çalışmalarını inceliyor hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip talepleri birinci ağızdan dinliyor. Beraberindekilerle birlikte Muradiye ve Selçuklu mahallelerinde temaslarda bulunan Kuş, vatandaşların yeşil alan ve yol talepleri için ilgili birimleri anında talimat verdi. Gezileri kapsamında mahallere yeşil alanlar kazandıracaklarını belirten Kuş, ” Boş gördüğüm her alanı mevzuatlar çerçevesinde yeşil alan dönüştürmek istiyorum. Yaşlılarımız ve gençlerimizin güzelce vakit geçirdiği yeni alanları bir bir ilçemize kazandıracağız. Bugün Muradiye mahallesi muhtarımızla birlikte, halkımızla birlikte Muradiye mahallemizi gezdik ve eksik noktaları tespit ettik. Mahallemizde yaptığımız incelemelerde vatandaşlarımızın park talebi olduğunu gördük. Yine bazı sokaklarımızda kilitli beton parke taşı eksikliğini gördük. Bu hususta Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize ve yine Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimize talimat verdik. Bu talepleri inşallah çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklar. Eyyübiyeli hemşerilerim kendilerine yakışan en güzel hizmeti bir bir alacaktır. Kısa süre içinde yaptığımız çalışmalar da meyvelerini verecek ve Eyyübiye çok büyük projelerle tanışacak. Gittiğim gezdiğim tüm mahallelerde ilk baktığım alanlar boş alanlar oluyor. Bunları yeşil alana ve parklara nasıl dönüştürebiliriz şeklinde kafa yoruyoruz. Vatandaşlarımızın güzelce vakit geçirebilecekleri yeşil alanları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. inşallah her gördüğümüz boş alanı mevzuatlar ölçüsünde çözebilirsek yeşil alanlara çevirip Eyyübiye halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.