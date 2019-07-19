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Başkan Kuş mahalle gezilerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle gezilerinde vatandaşlara bir araya geldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:35
Başkan Kuş mahalle gezilerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle gezilerinde vatandaşlara bir araya geldi.


Makam aracı yerine halk otobüsünü kullanan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnafla birlikte kepenk açıp, esnafın kahvaltı sofrasına eşlik etti. Mahalle muhtarı ile birlikte saha gezisi yapan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sorunları yerinde tespit ederek iletilen taleplerinçözümü için ilgili birimleri talimat verdi. Mahalle gezilerinde vatandaşların sorunlarını dinleyen Kuş, “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren çok şükür hemen hemen hergün halkımızla bir araya geliyoruz. Eyyübiyeli hemşerilerimin sıkıntılarını dinliyor ve bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bugün de Akşemsettin mahallemizi gezidik. Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çok şükğr herşeyin ekiplerimizin hzılı çalışmasıyla yavaş yavaş rayına oturduğunu görüyoruz. Bizlere iletilen sıkıntıları da peyder pey gideriyoruz. Kendimize altı aylık bir hedef koymuştuk. Bu altı aylık süreç içerisinde bazı temel sıkıntıların hepsini gidermiş olacağız demiştik. Bu temel sıkıntıların giderildiğini ve giderilmeye devam ettiğini görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni projelere başlayacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi Eyyübiye halkı kendine yakışır hizmetleri bir bir alacaktır" dedi.


Başkan Kuş’a mahallede yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür eden Akşemsettin Mahalle Muhtarı Tayyip İzol ise, "Ben üç buçuk aydır bu mahallede muhtarım. Sayın Başkanımıza taleplerimizi ilettiğimizde kendisinin gelip yerinde incelemelerde bulunacağını söyledi. Sabahın erken saatlerinde mahallemize geldi. Bu bizleri çok mutlu etti. İnşallah başkanımızla birlikte güzel işlere imza atacağız. Başkanımız her zaman halkla iç içe inşallah bundan sonra da böyle devam eder" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:35
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