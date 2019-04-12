Başkan Kuş ilk nikahını kıydı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, göreve gelmesinin ardından ilk nikahını kıyıp ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş göreve gelmesinin ardından ilk nikahını kıydı. Özel bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren Mustafa Barlak ve Sara Barlak çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Başkan Kuş, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Nikah Şahitliğini AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve AK Parti Eyyübiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karademir’in yaptığı törende Başkan Kuş çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Daha sonra Yazar ve Kaya ailesinin merasimine katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, düğün törenine katılan vatandaşlarla tek tek tokalaşıp selamlaştı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kuş,nikah şahitliğini eski İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Yavuz’un da yaptığı törende Emine Yazar ve Nusret Kaya çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Çok sevdiğim ailelerin nikah akdini gerçekleştirdim.Benim de kıydığım ilk nikah olması münasebetiyle anlam ifade etti. Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.