Başkan Kuş ilaçlama birimi ekibiyle buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı İlaçlama birimi ekibiyle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı İlaçlama birimi ekibiyle bir araya geldi. İlçede haşereyle mücadele konusunda merkez ve kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde çalışma yürüten ekipler, belirlenen program dahilinde mahalle mahalle, sokak sokak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

İlaçlama birimi ekibinin çalışmalarını denetleyen Kuş, “Kısa süre içinde araç filosunu 20’ye çıkardıklarını söyledi. Gece gündüz demeden ekiplerin çalışma yürüttüğünün altını da çizen Başkan Kuş,” Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. İnşallah çok kısa süre içinde bu çalışmanın semeresini de görecekler. Gerek temizlik gerekse de ilaçlama noktasında çok ciddi çalışmamız var. Göreve geldiğimizde 5 aracımız vardı. Biz hızlı bir şekilde talimat verip araç sayımızı 20’ye çıkardık. Çok hızlı ve bilinçli bir şekilde gece gündüz demeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaların daha da hız kazanmasını için talimat verdik. Daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için mücadele veriyorsak bunun için de temizlik şart. İnşallah devam eden çalışmalar daha da hız kazandığında daha temiz bir Eyyübiye’yi de hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.