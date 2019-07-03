Başkan Kuş esnafın sorun ve taleplerini dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığını ziyaret edip, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı odaların başkanlarıyla bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Kuş, esnaftan gelen talep, istek ve önerileri dinleyip yapılacak çalışmalar hakkında talimat verdi.

Esnafla her zaman bir arada olacaklarını aktaran Kuş,” Bugün Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Mehmet Şefik Bakay başkanımız ve bütün oda başkanlarımızla bir araya geldik. Hem şehrimizin özelikle Eyyübiye bölgemizin sıkıntılarını bize anlattılar hem de önerilerde bulundular. Bu sıkıntıları başkanlarımızla birlikte ivedi bir şekilde çözeceğiz. Eyyübiye ilçemiz turizm havzasıdır. İlçemizi çok canlı ve temiz tutmamız gerekiyor. Bu havza turizm havzası olduğu için burayı canlı tutmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı ince eleyip sık dokumamız lazım.Başkanlarımız bizlere taleplerini ifade ettiler. Bunların başında işgal geliyor. Buradan tüm esnaf kardeşlerimize bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum. Zabıta ekiplerimiz de çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu günden sonra da daha sıkı bir çalışma ile turizm havzasını bu tür sıkıntılardan kurtaracağız. Esnafımızın her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Biliyoruz ki onların bizlerden beklentileri çok fazla. İnşallah el ele vererek birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.