Başkan Kurt’un Çanakkale Zaferi mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kazım Kurt, yurt sevgisinin ve dayanışmanın üst düzeye çıktığı Çanakkale Deniz Zaferi’yle, özgürlük ve bağımsızlığın, bölünmez bütünlüğün korunması için kararlılıkla savaş verileceği ve birlik içinde yurdun her karış toprağının savunulacağının bir kez daha kanıtlandığına dikkat çekti. Çanakkale’de vatanını, özgürlük ve bağımsızlığını savunan ulusumuz, tüm olumsuzluklar ve olanaksızlıklar içerisinde büyük bir direniş gösterdiğini belirten Başkan Kurt, “Donanım ve olanak bakımından kendisinden kat kat güçlü olan ülkelere karşı önemli bir zafer kazanmıştır. Bu büyük zaferin temelinde Türk ulusunun birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığa olan inancı yatmaktadır. Çanakkale’de şehitlerimiz ve onların yanında yatan, yaşamlarının baharında toprağa gömülen yüz binlerce insan, savaşların kötü sonuçlarını, barış ve dostluğun dünya için ne kadar gerekli olduğunu tüm insanlığa haykırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kurt mesajına şu sözlerle devam etti: “İnsanlık artık geçmişten gerekli dersleri çıkararak, her türlü nedenden kaynaklanan çatışmaları sonlandırmalı, tüm dünya insanlarının huzur ve sevgi içerisinde bir arada yaşayacakları barış dolu bir dünyanın temelleri atılmalıdır.

Bu büyük zaferin yıl dönümünde, büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını ortaya koyarak ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten kahraman şehit ve gazilerimizi, saygı ve şükranla anıyorum.”