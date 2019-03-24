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Başkan Kurt taksici esnafı ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Şehir Hastanesi Taksi Durağını ziyaret ederek, taksici esnafıyla bir araya geldi.

24 Mart 2019 Pazar 13:43
Başkan Kurt taksici esnafı ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Şehir Hastanesi Taksi Durağını ziyaret ederek, taksici esnafıyla bir araya geldi.


Taksici esnafının istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman taksicilerin yanında olduklarını söyledi. Taksiciler tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Kurt’a taksici esnafı, "Odunpazarı’nda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar için teşekkür ediyoruz. İl dışından gelen müşterilerimiz de bizler de yapılan çalışmaları görüyoruz” dedi.


Taksiciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir halkına hizmet eden tüm esnaf gibi taksicilerle de sürekli temas halinde olduklarını söyledi.Taksicileri ziyaret ederek Eskişehir hakkında sohbet ettiklerini ifade eden Başkan Kurt, taksicilere işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diledi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:43
  1. odunpazarı

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