Başkan Kurt Seyitgazililer ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir’de faaliyet gösteren Seyitgazi’ye bağlı dernekler bir araya geldi.

28 dernek ve 1 vakfın başkanı ve yöneticilerinin yer altığı toplantıya, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de katıldı. Toplantı Şükranlılar Derneği Başkanı Kadri Ay’ın yaptığı konuşma ile başladı. Seçimlerden önce siyaset üstü bir yapıda olduklarını söylediklerini hatırlatan Ay, Seyitgazi’yi ve Seyitgazililiği ön plana çıkarmak istediklerini belirtti. Bunda da başarılı olduklarını dile getiren Ay,Odunpazarı’nda Seyitgazili Kazım Kurt’un belediye başkanı seçildiğini kaydetti. 28 dernek ve 1 vakıfla birlikte başarılar dilediklerini söyleyen Ay, yeni bir derneğin kurulduğunu 1 derneğinde tüzük hazırlıkları yaptığını ifade etti. Sayılarının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Ay, Eskişehir’de bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Ay, “Bir ilçede 29 sivil toplum kuruluşunu bir çatı altında toplamak kolay değil. Herkes, bunu başaramaz. Biz Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a hayırlı olsun diyoruz” diye konuştu.

“Bir çatının altında toplanmak hepimiz için güzel olacak”

Toplantıda konuşan isimlerden biri de Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe oldu. Kendisinin de uzun yıllar dernek başkanlığı yaptığını belirten Başkan Tepe, 31 Mart yerel seçimlerinde Seyitgazi Belediye Başkanı seçildiğini ifade etti. Seyitgazi Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi olarak bu yapının daha da güçlenmesini ve çalışmaların daha ileri bir noktaya gelmesini istediklerini söyleyen Başkan Tepe, “Böyle günlerde bir arada olmak, bir yapının, bir çatının altında toplanmak hepimiz için güzel olacak” diye konuştu.

“Seyitgazi’nin çözülemeyen sorunlarını çözmemiz lazım”

Toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, dernek ve vakıf başkanlarına 31 Mart seçimlerinde kendisine ve Uğur Tepe’ye verdikleri destek için teşekkür etti. Seyitgazi’de bir ilki gerçekleştiğini belirten Başkan Kurt, “Neredeyse 70 yıl sonra Seyitgazi’de belediye Cumhuriyet Halk Partili oldu. Bu bizim ve partimiz için çok önemli bir olay. Bundan sonra biz, her ne kadar particilik gütmeyeceksek de partimiz için önemli olan Seyitgazi seçimlerini unutmayacağız. Uğur Başkanı kutluyor ve ona başarılar diliyorum. Bundan sonra Seyitgazi’yi kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Seyitgazi’nin çözülemeyen sorunlarını çözmemiz lazım ki iş yaptığımızı hemşerilerimize gösterelim. Seyitgazi’de partizanlık, particilik değil; iş, hizmet üreten belediyeciliği ortaya koymamız lazım. Seyitgazi’nin potansiyeli bizim için önemli. Biz de elimizdeki gücü, Seyitgazi’ye olumlu olarak yansıtmalıyız. Bu yansıtmayı sağlarken elbette ki belediyelerimiz öncülük edecek ama sivil toplumu temsil eden sizler, oraların nabzını tutan sizler, bizimle olmaya devam ederseniz çok daha başarılı oluruz. Çünkü eksiği, sorunu, o yörede yaşayan bilir. O yörede yaşayan sorunun aynı zamanda çözümünü de bilir” dedi.

“Seyitgazi’yi hayal edemeyeceğiniz bir noktaya getirebiliriz”

Belediyeleri katılımcı bir anlayış ile yönettiklerinin altını çizen Başkan Kurt, bu nedenle de demokratik kitle örgütlerinden yararlanmak istediklerini vurguladı.Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Doğançayır’ın bir sorunu var mıdır? vardır. Doğançayırlı bu sorunun en kolay ve en az parayla nasıl çözüleceğini bizden iyi bilir, aynı şey bütün köy ve beldelerimiz için de geçerli. Biz, yönetim uygulamamız içinde bu düşünceleri dikkate almak istiyoruz. O nedenle de sizlerle sık sık bir araya gelmek istiyoruz. Eğer bunu gerçekleştirirsek, inanıyorum ki; 3 yıl sonra Seyitgazi’yi kimse tanıyamaz. Seyitgazi’yi hayal edemeyeceğiniz bir noktaya getirebiliriz. Bunu da yapmalıyız, Seyitgazi’nin hiçbir ilçeden eksiği yok. Gerek insan kalitesi gerek ekonomik güç olarak Seyitgazililer, bunu becerebilecek güçte ve kalitede. Biz, bunu organize edemezsek sıkıntı yaşarız. Geçmişte bunu yapamamışız, ama şimdi hem Seyitgazi Belediyesi hem Odunpazarı Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi’nde etkili olabilecek konumdasınız.Gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda belirli gücü Seyitgazi yararına kullanmak istiyoruz. Bunu da derneklerimizle birlikte onların öncülüğünde yapmak istiyoruz. Biz hiçbir şeyi dayatmıyoruz, sizin bize önerinizi değerlendireceğiz. Birlikte kafa yormamız lazım. Büyük bir kitle, 30’a yakın dernek gerçekten görülmemiş bir şey.Tebrik ediyorum, bu birlikteliğin ve dayanışmanın artarak devam etmesini diliyorum.”