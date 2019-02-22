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Başkan Kurt sanayi esnafıyla tiyatro izledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanayi çarşısı esnafı ve aileleri ile birlikte "Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri" adlı tiyatro oyununu izledi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:04
Başkan Kurt sanayi esnafıyla tiyatro izledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanayi çarşısı esnafı ve aileleri ile birlikte "Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri" adlı tiyatro oyununu izledi.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un küçük sanayi çarşısı ziyareti sırasında, esnaf Başkan Kurt’a tiyatro oyunu izlemek istediklerini söyledi. Esnafın bu arzusunu yerine getiren Başkan Kurt, esnaf ve aileleri ile birlikte tiyatro oyununu izledi. Eskişehir Sanayi Çarşısı Eğitim ve Geliştirme Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediyesi ev sahipliği yaptı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri oyununu izleyen sanayi çarşısı esnafı ve ailelerine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da eşlik etti.


Oyun öncesinde konuşan Başkan Kazım Kurt, "Esnafı ziyaret ediyorsunuz, esnaf sizden tiyatroda oyun, operada konser istiyor. Bu da Eskişehir’in geldiği noktayı gösteriyor. Ben bu yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bundan sonra Odunpazarı Belediyesi’nin bir oyununu size ayıracağız. Hem yaptığınız işlerin izlenmesi, takip edilmesi hem de seçildiğiniz insanlar tarafından sizden böyle özel isteklerde bulunulması bir belediye başkanı için farklı bir duygu. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:04
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