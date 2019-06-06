Başkan Kurt, Kırım Derneği’nin bayramlaşma törenine katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği’nin gerçekleştirdiği geleneksel bayramlaşma törenine katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği’nin bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma töreninde Başkan Kurt’un yanı sıra Dernek Başkanı Evren Olcay ve dernek üyeleri de yer aldı. Bir süre Dernek Başkanı Olcay ve üyelerle sohbet eden Başkan Kurt, bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yaptı. Herkesin bayramını kutlayan Kurt, “Bayramın bayram gibi kutlanacağı günler yakında, ben buna inanıyorum. Türkiye iyi yönetilmiyor, yaşanan bütün sorunların nedeni de bu. Yüzyıllardır birlikte yaşayan insanlar şimdi ayrıştırılmaya çalışılıyor. Türkiye iyi yönetilemediği ve güçlü olmadığı için de Kırım’da sıkıntı daha büyük. Ama, üstadın da dediği gibi ‘Güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz. İnanın’. Eskişehir’de her şey güzel, İstanbul’da da her şey çok güzel olacak. Bayramınızı kutlayarak, herkese saygılarımı sunuyorum” dedi.