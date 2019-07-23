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Başkan Kula: “Dünya birinciliği bizi gururlandırdı”

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Çin’e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao’da gerçekleştirilen yarışmada; Türkiye’yi temsil eden "50 Peynirli Şehir Balıkesir" isimli dünyanın en iyisi seçilen kitap hakkında “Dünya Birinciliği bizleri çok gururlandırdı”dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:41
Başkan Kula: “Dünya birinciliği bizi gururlandırdı”

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Çin’e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao’da gerçekleştirilen yarışmada; Türkiye’yi temsil eden "50 Peynirli Şehir Balıkesir" isimli dünyanın en iyisi seçilen kitap hakkında “Dünya Birinciliği bizleri çok gururlandırdı”dedi.


Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula UNESCO Gastronomi alanında çeşitliliğe sahip şehir unvanına sahip Çin’e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao’da gerçekleştirilen yarışmada; Türkiye’yi temsil eden "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, "peynir ve süt" kategorisinde, Almanya, Kanada ve Fransa’nın da bulunduğu 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçilen kitap hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Kula “Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber hanımefendiler tarafından yazılan eserin, Ülkemizin ve ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağından şüphem yok. Eserin kazandığı Dünya Birinciliği bizleri çok gururlandırdı. Balıkesir süt üretiminde ülkemizin, üst sıralarında yer almaktadır. Süt üretiminin bu denli yoğun olduğu ilimizde süt ürünleri de buna bağlı olarak adından söz ettirmektedir. Berrin ve Neşe Hanımefendilerin hazırladıkları bu eserle hem bu sektörün hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlanmıştır” dedi.



“Winer etiketi birinciliğe ayrı bir değer ve anlam kazandırıyor”


Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula Almanya, Kanada ve Fransa gibi süt ve süt ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi olan ülkeleri geride bırakarak birincilik ödülünü kazanmanın kolay olmadığına değinerek; “Almanya, Kanada ve Fransa Dünyada süt ve süt ürünleri alanında söz sahibi olan ülkeler. Bu ülkelerin, Süt ürünlerinde hatırı sayılır sayıda coğrafi işaretli ürünleri bulunmakta. Bu ülkeleri geride bırakarak Winner Etiketiyle Kitap bastırmaları Birinciliğe ayrı bir değer ve anlam kazandırıyor. İlimiz peynir firmaları markalaşma yolunda hızla ilerleyerek sürdürülebilirliği sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:41
  1. kitap

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