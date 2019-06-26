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Başkan Köse’den yeni doğan bebeklere ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:38
Başkan Köse’den yeni doğan bebeklere ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.


Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında Başkan Köse, Murat Mustafa - Pınar Yaşar, Sezgin - Nergis Yavuz ve Fatih - Dilek Çatal ailelerini ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden Köse, “Öncelikle ailelerimizi tebrik ediyorum. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde evlatlarını büyütürler. Anne babalarla birlikte kendilerinin de geleceğimizin teminatı olan çocuklar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve onlara güzel bir gelecek bırakmak için gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımız bizlerin ve bu güzel vatanın geleceği. Tüm gayretimiz onlara çok daha güzle yarınlar bırakmak. İşte bu kapsamda güzel bir proje olan Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında ilçemizde yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ediyoruz. Onların mutluluklarına ortak olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile yeni doğan bebeklerimize sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:38
  1. doğa

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