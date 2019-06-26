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Başkan Köse temizlik işleri personeliyle gece mesaisinde

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle gece mesaisinde bir araya geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
Başkan Köse temizlik işleri personeliyle gece mesaisinde

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle gece mesaisinde bir araya geldi.


Gece vardiyasında çöp toplama ekibi ile birlikte sokakları dolaşan Mamak Belediye Başkanı Köse, ardından gece vardiyasında çalışan temizlik personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Mamak’ta hedeflerinin sıfır atık olduğunun altını çizen Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni Mamak’ın tüm mahallelerinde uygulayacaklarını söyledi. Mamak’ta bir mahalleyi pilot bölge seçeceklerini ve Sıfır Atık Projesi kapsamında çöplerin o mahalledeki evlerden ayrıştırılarak çıkarılacağını belirten Köse, “Tabiat herkesin ortak mirasıdır. Mamak’ta hedefimiz sıfır atık. Amacımız 2024 yılına kadar güzel Mamakımızda atıkları kaynağında ayrıştırmak ve bunu bir yaşam kültürü haline getirmek. Bu proje hem tasarruf projesi hem de çevre duyarlılığı ve gelecek projesi. Proje ile verimlilik artıyor, israfın önüne geçiliyor” dedi.


Çöp toplama noktalarında bulunan çöp konteynırlarının boşaltım işlemini de izleyen Köse, “Belediyemizin yüz akı, temizlik biriminde çalışan arkadaşlarımızdır. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Pırıl pırıl Mamak için çalışan doğa dostu mesai arkadaşlarımıza 7/24 azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
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