Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse ilçeye bağlı köylerin muhtarları ile bir araya geldi.

Tokatlı Köyü Muhtarlığı Sosyal Tesislerinde Muhtar Derneği tarafından organize edilen program katılan Başkan Köse, köyler hakkındaki sıkıntı ve sorunları öğrenmek amacıyla muhtarlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen hizmetlerin ve mahallelerin sorunlarının gerekli kurumlara iletilmesindemuhtarların büyük rol oynadığını belirten Başkan Köse, “Göreve geldiğimiz günde ifade ettiğimiz gibi Safranbolu’yu hep birlikte güzel yerlere taşıyacağız. Bu bağlamda Muhtarlarımız da hizmetlerin yerine getirilmesinde, vatandaşların taleplerinin iletilmesinde emn büyük rolü oynamakta. Bizlerde belediye olarak onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Bu akşam da derneğimiz tarafından organize edilen programda birlikteyiz. Sorunları ve çözüm yollarını konuştuk. İnşallah bu programlara devam edeceğiz” dedi.

Başkan Köse, yaklaşık iki saat süren programda emeği geçenlere teşekkür etti.