0553 313 94 23

Başkan Köse muhtarları dinledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile başlatılan ve her ayın sonunda gerçekleşecek olan Muhtarlar Toplantısının ilkini gerçekleştirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55
Başkan Köse muhtarları dinledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile başlatılan ve her ayın sonunda gerçekleşecek olan Muhtarlar Toplantısının ilkini gerçekleştirildi.


Safranbolu Belediyesi Yüzme Havuzu Tesislerinde yapılan toplantıya Başkan Köse’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baki Duvan Belediye Müdür ve amirleri ile muhtarlar katıldı.


Mahalle Muhtarlarının kendi mahalleleri ile ilgili sorunları ve mahalle sakinlerinin taleplerini ilettiği toplantıda konu ile ilgili müdür ya da amir gerekli notlarını aldırarak program dahilinde olanların önceliği ile ivedilikle çözümlenmesi yönünde talimat veren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her ayın sonunda düzenli olarak gerçekleştirilecek olan bu toplantıların Safranbolu’da özellikle hizmet anlamında bütünlüğü sağlayacağını söyledi.


“Mahallelerimizin sorunlarını daha çabuk çözebileceğiz”


Muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Köse, Değerli muhtarlar, her birimizin ortak amacı bizlere geçmişten miras kalan bu güzel kenti gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir şekilde bırakmak, hizmet bayrağını her daim yukarılarda tutmak. Bu nedenle böylesi toplantılar ile bizlerden istenileni, mahallelerin sorunlarını daha yakından ve anında öğrenebileceğiz. Bu sayede hizmet daha da çabuk ve sizlerle istişare içerisinde gerçekleşebilecek. Ben bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmanın ardından toplantıya katılan tüm muhtarlar kendi mahallelerinde yapılmasını istedikleri, eksik gördükleri hizmetleri Başkan Köse’ye ilettiler. Yaklaşık iki saat süren toplantıda karşılıklı istişarelerde de bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiğ badem kemik erimesini önlüyor | Çiğ bademin faydaları
    1. Çiğ badem kemik erimesini önlüyor |..
    2. Pençe Harekatı
    3. Erdoğan yeni MİT yerleşkesini inceledi
    4. "Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın..
    5. Aç karnına su içmenin inanılmaz..
    6. Komşusuna ’ismimizi verdin’ deyip..
    7. Yeşilyurt Mahallesinde içme suyu hattı..
    8. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    9. Parklarda bakım, onarım ve düzenleme..
    10. 1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye..
    11. Beymen Club’tan çizgili tasarımlar
    12. Şahinbey’de Dostluk Günü
    13. Gusül abdesti nasıl alınır?
    14. Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    16. Milletvekili Tutdere muhtarlarla bir..
    17. Galatasaray’ın yeni transferi: Emre Mor
    18. Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir..
    19. Yüz tüylerinden hızlıca kurtulmanızı..
    20. Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel..
    22. ’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı..
    23. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    24. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    26. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    27. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    28. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    29. İdlib ve Halep’teki hava..
    30. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"