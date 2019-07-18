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Başkan Köse ilk mahalle toplantısını gerçekleştirdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahalle toplantılarının ilkini Barış Mahallesinde gerçekleştirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:07
Başkan Köse ilk mahalle toplantısını gerçekleştirdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahalle toplantılarının ilkini Barış Mahallesinde gerçekleştirdi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından her mahalledeki vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinlemek amacıyla mahalle toplantılarını başlattı.Barış Mahallesinde gerçekleştirilen ilk toplantıya Başkan Köse’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Halik Bakkal ve Ahmet Şahin, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve diğer teknik ekip ile Barış Mahallesi Muhtarı Şahin Yavuz ve vatandaşlar katıldı.


Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Köse gerekli notların alınmasının ardından yaptığı konuşmada, “Daha öncede belirttiğim gibi, mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Burada amaç, muhtarlarımızın da katılımları ile mahallelerimizin sorunlarını yerinde öğrenmek ve vatandaşlarımızın bizlerden taleplerini bire bir almak. Bu toplantıları hafta da iki gün olarak planladık. Her hafta iki mahallemizde olacak şekilde devam edeceğiz. Mahalle toplantılarına alanında tecrübeli ve profesyonel teknik ekibimizle birlikte gidiyoruz. İlk toplantımızı Barış Mahallemizde gerçekleştirdik. Güzel ve karşılıklı istişarelerde bulunduğumuz bir program oldu. Mahalle sakinlerimizin sorunlarını dinledik ve gerekli notlarımızı aldık. İnşallah Safranbolu’muzu her birlikte çok daha yaşanılır bir kent haline getireceğiz. Ben bu vesile ile muhtarımız a ve Barış Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:07
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