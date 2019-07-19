Başkan Köleoğlu: "Bu peynirin ülke genelinde tanıtılması en büyük hayallerimden biri"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Doğal salamura peynirin ülke genelinde tanıtılması en büyük hayallerimden birisidir. Çünkü bu peynir, doğada, çoban çadırlarında tamamen fabrikasyon olmayan doğal ortamlarda ve şartlarda üretilmiş bir yiyecektir" dedi.

Elmalı İlçesi Yapraklı (Güğü) Mahalle Muhtarı Ercan Orhan, mahallede hayvancılıkla geçinen Mehmet Çetin, Ramazan ve Bahattin Akkaya ile birlikte Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu ziyaret etti. Muhtar ve vatandaşlar Başkan Köleoğlu’na mahallede keçi üretimi yapan vatandaşlar tarafından hazırlanmış doğal salamura peynir hediye ettiler. Muhtar ve keçi üretimi yapan vatandaşlar tarafından hediye edilen peynir için teşekkür eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Bakın arkadaşlar, her yörenin kendine has yiyecekleri var. Mesela otlu peynir gıda sektöründe ün yapmış bir yiyecektir. Yapraklı Mahalle Muhtarımız Ercan Orhan ve vatandaşlarımızın bize getirdiği bu peynirin ülke genelinde tanıtılması en büyük hayallerimden birisidir. Çünkü bu peynir, doğada, çoban çadırlarında tamamen fabrikasyon olmayan doğal ortamlarda ve şartlarda üretilmiş bir yiyecektir. Çobanlar bu peyniri bizim “peynir kurma” dediğimiz salamura yaparlar. Bu kabın içinde yıl boyu bozulmadan tazeliğini korur. Çobanlık kültürümüzün, bir değeri olan, gıda sektörümüzde yer etmesini istediğimiz tamamen katkısız keçi peynirini korumak ve tanıtmak adına muhtarımıza ve vatandaşlarımıza yaptıkları bu onurlu davranıştan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.