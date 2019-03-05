İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aliağa ilçesine yaptığı ziyarette önemli mesajlar verdi. 15 yıldır gece-gündüz kentin her yerinde tek başına gezdiğini dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Bir tek zırhım var; adaletim. Herkese eşit davrandım, kimsenin ayağına basmadım" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 15 yıllık görev süresinin sona ereceği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki veda ziyaretlerini Aliağa ilçesi ve mahalleleriyle sürdürdü. Helvacı, Kalabak, Yeni Şakran, Çaltılıdere ve Aliağa ilçe merkezini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na, CHP’nin Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz ve Aliağa İlçe Başkanı Gülsen Cirit eşlik etti. Yeni Şakran’da tura Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de katıldı. Her gittiği yerde 7’den 70’e büyük bir sevgi seli ile karşılanan Başkan Kocaoğlu, "Halka, vatana, millete hizmet etmek için 15 yılın yeterli olduğunu, yeni bir gözün, yeni bir bakışın gerektiğini düşündüm. Aday değilim ama yine partim için çalışmaya devam edeceğim. 15 yıldır gece gündüz arabama binip, kentin her yerinde tek başıma gezdim. Bir tek zırhım var; adaletim. Herkese eşit davrandım. Kimsenin ayağına basmadım. Herkesin ekmeğini eşit büyütebildiğim kadar büyüttüm. Görevi böyle yaptım, yatağa kıvrıldığım zaman da rahat uyudum” dedi.

Türk siyasetine toplumu senden, benden, ondan diye ayrıştıran bir yapının hakim olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Oy alacağım diye insanları ötekileştirmenin, devlet imkanlarını kendinden taraf olanlara akıtmanın, kendinden olmayan belediyelerin ümüğünü sıkmanın toplumda ayrıştırma getirdiği ve büyük yaralar açtığı ortadır. Ben de bunu bilen ve 15 sene AKP’nin karşısında dik durarak İzmir’in olanaklarıyla iş yapan, üreten bir kardeşinizim. 15 sene içerisinde merkezi yönetimin İzmir’e yaptığı yatırım 15 milyar liradır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi gücünün dışında 1 kuruş destek almadan yaptığı yatırım da 17,5 milyar liradır. Devlet bütçesiyle büyükşehir bütçesi kıyaslanmaz. Büyükşehir bütçesi devede kulak değildir. Eğer bir il devletten fazla yatırım yapıyorsa burada bir problem var demektir" şeklinde konuştu.

1 milyar 804 milyon lira borçla belediyeyi devraldığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “3 sene borç ödedim; sonra da 17.5 milyar lira yatırım yaptım. İstanbul metronun kilometresi 164 milyona mal etti, Ankara 113 milyona. Ben 56 milyona yaptım. Ben öyle iş yaptım. Bir Allah’ın kulu, ’şunun hakkını şuna verdi’ diyemez. Belediye başkanı ayrım yapmayacak, hata yapmamak için kılı kırk yaracak, aklı ve bilimi rehber alarak yolunda yürüyecek. Kimse her şeyi bilemez. Her konunun uzmanı vardır, belediye başkanının da gidip uzmanından ders alıp yürümesi gerekmektedir" diye konuştu.

Yeni Şakran’a arıtma

Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen inisiyatifinde olan ve yapılması gereken ne kadar proje varsa yaptığını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"15 yıllık görevim süresince arıtma yerini belirlemeden kanalizasyon yapmadım. Şakran’da arıtma yerinde belli problemler çıktı ama aşıldı. 15 senedir kimse ağzımdan ben bunu yapamam, para yok lafını duymadı. Benim görevim aynı zamanda yapacağım işlere kaynak oluşturmak. Şakran’da da arıtma problemi çözüldü."