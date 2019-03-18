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Başkan Kocamaz, spor kurslarına katılanlara sertifikalarını verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, spor kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanan 05-18 yaş aralığındaki yaklaşık bin kursiyerle sertifika töreninde buluştu.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:19
Başkan Kocamaz, spor kurslarına katılanlara sertifikalarını verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, spor kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanan 05-18 yaş aralığındaki yaklaşık bin kursiyerle sertifika töreninde buluştu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Kocamaz, gençleri Atatürk’ün söylediği gibi sağlıklı ve ahlaklı yetiştirebilmek için bu kursları ilk günden bu yana açtıklarını söyledi. Kocamaz, “Şu ana kadar 15 branşta 10 binin üzerinde öğrencimiz bu eğitimlerden geçti. Tabi ki, bunların bundan sonra da devam ettirilmesi lazım. Bizim Mersin’deki amacımız Mersin’de yaşayan herkesi bir araya getirebilmek, aidiyet duygusu kazandırabilmek, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşatabilmek ve bu kentin geleceğine, özellikle çocuklarımızın sahip çıkması yönünde onları bilinçlendirmek” dedi.


Kocamaz, konuşmasının ardından Mersin’i spor kenti haline getirmek amacıyla açılan spor kurslarında eğitim gören öğrencilere sertifikalarını dağıttı.



15 branşta gençlere hizmet verilmeye devam ediyor


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında 7 branşla başlayan spor kurslarının, 2019 yılında 15 branşta çocuklara ve gençlere hizmet vermeye devam ettiği belirtilerek, “Tenis, yüzme, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, okçuluk, atıcılık, geleneksel okçuluk, futbol, jimnastik, boks, taekwondo, su topu ve buz pateni branşlarında on birlerce sporcuya hizmet veriyor” denildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:19
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