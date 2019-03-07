Başkan Kocamaz, Mut’ta toplu açılış törenlerine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Mut ilçesine kazandırılan hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Kocamaz, Mut Çınaraltı Park’ta gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, Mut Mezbahası, Dağpazarı İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı, Aydınoğlu İçmesuyu Terfi Hattı ve Alkaçam İçmesuyu Terfi Hattının açılışlarını gerçekleştirerek ilçe halkı ile bir araya geldi.

Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz’ın dakatıldığı törende konuşan Kocamaz, "Geçmiş 5 yılı sizlerle beraber geçirdik. Bu 5yılın acısı oldu, tatlısı oldu ama Mutlular yapılan hizmetlerden mutlu oldu. Bizlerdeonların mutlu olmasından mutluluk ve gurur duyduk. Cenab-ı Allah’a da bu hizmetleribize nasip ettiği için de şükrettik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimizhizmetlerimizin de Mut ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallahbir sonraki dönemde çözemediğimiz problemleri de çözeceğiz diyerek yola çıkmıştık.Ancak bizimle demokratik kurallar çerçevesinde yarışamayacaklarını anlayanlar birşekilde önümüzü kestiler. Bizim sizlere hizmet imkânımızı ortadan kaldırmaya kalktılar.Elbette 25 yıl bir fiil bu millete hizmet etmiş bir belediye başkanı olarak nefsanîduygularla hareket etmemiz mümkün değildi. Biz bunları aştık. Bugüne kadar hiçeğilmedik, bükülmedik” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdele kesilerek, hizmetlerinaçılışı gerçekleştirildi.

MESKİ’nin Mut hizmetleri

Yatırımları ve projeleri ile Mersin’in alt yapısını değiştiren ve dönüştüren, içmesuyuprojeleri ile susuz köy bırakmayan MESKİ Genel Müdürlüğü, Mut’ta yaptığı hizmetlerlegöz dolduruyor. Dağpazarı Mahallesi’nde MESKİ ekipleri tarafından yapılan ve 453bin 999 TL maliyetli içme suyu isale ve şebeke hattı yenilenmesi yapım İşikapsamında muhtelif çap ve atülerde 9 bin 619 metre HDPE boru döşenmesi, 4 adettahliye odası vantuz odası ve kaptaj odası yapıldı.

MEKSİ ekipleri tarafından Aydınoğlu Mahallesi’ne yapılan ve 318 bin 308 TLmaliyetli proje kapsamında içme suyu terfi hattı ile 75 metreküplük depo bakım veonarım yapım işi kapsamında muhtelif çap ve atülerde 4041 metre HDPE boru ileterfi hattı döşenmesi tahliye odası, 2 adet vantuz odası, terfi merkezi ve 1 adet 75m3’lük depo bakım onarımı yapıldı. Alaçam Mahallesi içmesuyu yapım işi kapsamındaise 201 bin 433 TL maliyetle, 1 adet 120 metre derinliğinde sondaj kuyusu açılırken,1 adet trafolu terfi merkezi, enerji nakil hattı ve terfi hattı yapıldı.

Mutlu vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda modern ve tam donanımlı bir şekilde 7bin 832 metrekarelik açık alan ve bin 28 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilenkesimhane içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrı ayrı düzenlenmişkesim hattı bulunuyor.