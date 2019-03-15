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Başkan Kocamaz, meclis üyeleriyle vedalaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yerel seçimler öncesinde gerçekleştirilen son Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda meclis üyeleriyle vedalaştı.

15 Mart 2019 Cuma 17:24
Başkan Kocamaz, meclis üyeleriyle vedalaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yerel seçimler öncesinde gerçekleştirilen son Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda meclis üyeleriyle vedalaştı.


31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde aday olamayan Başkan Kocamaz, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne son kez katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı ikinci birleşiminde Kocamaz, meclis üyelerine tek tek sarılarak helalleşip vedalaştı.


Toplantıda konuşan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde meclis üyeleri ile birlikte Mersin için çok güzel kararlara imza attıklarını söyledi. Kocamaz, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. 5 yıl belki bir kent için kısa ama insan hayatında önemli bir dilim. Bu 5 yıllık süre içerisinde artısıyla eksisiyle acısıyla tatlısıyla iyi bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Elbette zaman zaman da tartışmalar olması gerekirdi. Ancak en doğruyu bulmak, Mersin’in menfaatleri doğrultusunda bir noktaya gelmek hepimiz için güzel bir anı olarak kalacak” dedi.



“5 yıl ömrümüzden ömür gitti ama alnımız açık, başımız dik vatandaşlarımızın arasındayız”


Geride kalan 5 yılın hem ülke hem de Mersin açısından çok hareketli geçtiğine işaret eden Kocamaz, “5 yıl içerisinde üç genel seçim, bir referandum, 2 cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. 15 Temmuz hain darbe girişimini, daha sonra da ekonomik krizi yaşadık. Belediyemizin üzerine oynanan oyunlar, kumpaslar yüzünden 5 yıl ömrümüzden ömür gitti ama Allah’a çok şükür ki, alnımız açık, başımız dik bir şekilde hala vatandaşlarımızın arasındayız. Elbette siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inanç değerlerimiz farklı olabilir ama ilk gün ne söylediysek ömrümüzün sonuna kadar bunun arkasında olacağız” diye konuştu.



“Bu meclis çok büyük işler başardı”


Bir şehrin anayasası olabilecek nitelikteki vizyonel projeleri Mersin’de 5 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiklerini vurgulayan Kocamaz, “Mersin’de doğduysak Mersin’e sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu meclis çok büyük işler başardı. Bu kentin 1/100 binlik planı yoktu; yeniden ele alındı ve hayata geçirildi. Ardından 1/5 binlik planlarla ilgili çok büyük mesafe kat edildi. Serbest Bölge otoban kavşağının batısındaki bölüm tamamlandı. Doğu tarafından özelikle istihdama yönelik yapılacak yatırımlarla ilgili bölgeler hala bekliyor ama inşallah bizden sonraki yönetim bu işleri takip eder ve hayata geçirir. Bu işler öyle dışarıdan hariçten gazel okunduğu gibi bugünden yarına olmuyor. Şu 5 yıl boyunca kafamızı hep bunlara yorduk, mücadele ettik. Ama bir yere kadar getirebiliyorsunuz. Bu imar planları hazırlanırken 90 ayrı yerden görüş almak durumundasınız. Bunların hepsini ikna edip bir adım öteye götürmek çok büyük zaman alıyor. Çok fazla mesai harcamak durumundasınız. Yine bu meclis döneminde Ulaşım Master Planı tamamlandı. Bu da 3,5 yıl sürdü. Ardından raylı sistemle ilgili metro kararı çıktı. Onun hazırlanması belli bir zaman aldı. Bakanlıktan onaylanması için uzun bir süre gerekti, tamamlandı ve tam ihale aşamasına geldik ama süre bitti. Tam yılbaşından önce ihale yapılması gerekiyordu; kaynağını da bulmuştuk ama bu tasarruf tedbirlerinden dolayı bunun ihalesini maalesef gerçekleştiremedik. İnşallah bu önümüzdeki dönemde ilk yapılması gereken işlerden birisi bu. Bunun dışında bu kent gök gürlese selle burun buruna geliyordu. Bununla ilgili projeler hazırlandı. Belli noktalara neşter vuruldu ama daha yapılacak çok iş var. İlçe belediyeleriyle birlikte yapılacak çok iş var. Ben bundan sonraki meclisin bu işleri takip edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Hep birlikte bu projeleri takip edeceğiz”


Hayata geçirmeyi planladıkları ancak tasarruf tedbirlerinden dolayı yarım kalan projelerin takipçisi olacaklarını da söyleyen Kocamaz, şöyle devam etti. “Biz burada bir dönem görev yaptık ama hep birlikte bu işleri takip etmek mecburiyetindeyiz. Gelecek günlerin bu günlerden çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü her şey hazırlandı, tam sofraya konulacak anda masayı dağıttılar. Dolayısıyla yemek yemeye hiç kimsenin fırsatı olmadı. İnşallah bu masa yeniden toparlanır. Yeniden bu kente layık, kentin geçmişini, yapısını, coğrafyasını bilen insanların aldığı bir görev sonucunda bu kent daha ileriye gider. Biz, bizden sonra gelecek her yönetime bilgi ve birikimlerimizle destek olmaya devam ederiz. Tabi kendileri talep ederse. Ben bu kente layık, vizyonu, bilgisi, birikimi olan, bu kenti daha ileriye götürecek bir aşkı olan, bu kente aidiyet duygusu olan insanların hem meclise hem de belediye yönetimine seçilmelerini yürekten arzu ediyorum.”



“Hakkımı helal ediyorum”


5 yıllık süre içerisinde verdikleri destekler için tüm meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Kocamaz, “Zaman zaman sesler yükseldi ama bunların hepsi kentin geleceğine yönelik, karşılıklı bakış açısından kaynaklanan tartışmalardı. Ama her defasında burada sesler yükselse de şu kapıdan çıktığımızda bir ve beraber olduk. Herkes birbiriyle dostane şakalaştı, birbiriyle herhangi bir art niyet güderek bir davranış içerisine girmedi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu 5 yıllık süre içerisinde karşılıklı ilişkiler konusunda şayet bir yanlışımız olduysa onlarla ilgili de hepinizden affınızı diliyorum. Ben şahsen hakkımı helal ediyorum. Sizler de hakkınızı helal edin” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:24
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