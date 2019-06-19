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Başkan Kocaman Ordulular pikniğine katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Av.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:07
Başkan Kocaman Ordulular pikniğine katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Marmara Ordulular Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği piknik şölenine katıldı.


Kocaeli Marmara Ordulular Derneği’nin 14’ncü geleneksel piknik şölenine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın yanı sıra Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, CHP Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı ve yönetimi, Kocaeli Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Muharrem Can, Sakarya Ordulular Derneği Başkanı Mustafa Yücetepe ve yönetimi, Derince Ordulular Dernek Başkanı Kenan Yeşiltaş, Başiskele Ordular Dernek Başkanı Ekrem Çökük, Kocaeli Korganlar Dernek Başkanı Halil İbrahim Alan, Düzyayla Dernek Başkanı Yüksel Gökbudak, Derince 52 Ordulular Derneği Başkanı Sebahattin Tüzmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun, "Geleneksel Piknik şöleni etkinliğimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler gönül birlikteliğiyle birbirlerine bağlı insanlarız. Aynı gökyüzü altında aynı sofraları paylaşmak, aynı gökyüzü altında birlikte şarkı söylemek bizim için çok kıymetli. Çünkü bizler biliyoruz ki birliktelikten güç doğar, sevgi doğar. Bu güzel gönül birlikteliğimize, piknik şölenimize sponsor olarak destek veren Piknik ağası Yıldız Mühendisliğin sahibi olan Murat Yıldız’a, ana sponsorumuz Çayırova’ya ve Konak Hastanesi, Katılımevim, Sarayçelik Yapı’ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm babaların babalar gününü de kutluyorum" dedi.


Kürsüye davet edilen Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman da “Kartepemiz çok güzel ve büyük bir mozaik, farklı bölgelerden gelen hemşehrilerimizle yıllardır hep birlikte uyum içinde ve sevgi yaşadık dolayısıyla Kartepe’mizin güzelliği sadece coğrafi yapısından değil insanından da geliyor. Misafirperveriklerinden dolayı öncelikle başkan Sayın Çun’a ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza bu güzel birliktelikten dolayı teşekkür ederken, bu bağlamda bugünün özel bir gün olması vesilesi ile de başta benim bugünlere gelmemde destek olan kıymetli babam olmak üzere, tüm babaların babalar gününü tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.


Bu yıl 14’cüsü düzenlenen olan piknik şöleninde; Kartepe Belediyesi mehteran ve halk oyunları ekibi de gösterilerini sergiledi. Piknik şöleninde Gülbeyaz Demir, Kemal Kibar, Figen Özdil, Halil Özçelik ve Kemençe Ustası İsmail Hakkı Zihni konser verdi. Piknik şöleninde ayrıca çeşitli yarışmalar düzenlenerek hediyeler verildi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür plaketleri verildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:07
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