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Başkan Kocaman Eşme sahilinde çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Av.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
Başkan Kocaman Eşme sahilinde çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Eşme sahilinde yapılan çalışmaları inceledi.


Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Eşme sahilinde yapılan düzenleme ve kum serme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman’ın talimatıyla Eşme Sapanca Gölü kıyısında huzurlu ve güvenli kumsal keyfi yaşamak için başlatılan suni plaj çalışmaları hızla devam ediyor.


Deniz kumu serildi


Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kandıra’dan alınan deniz kumlarını Eşme sahilinde 100 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde bir alana serdiler. Yapımı tamamlanan ve çalışmalarına devam edilen yerler hakkında Kartepe Belediye Başkanı Kocaman yetkililerden bilgi aldı.


Eşme bir başka güzel


Kartepe’nin turizm kenti olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Eşme sahilimiz ilçe turizminin en önemli noktalarından biridir. Yapılan sahil düzenleme çalışmaları ile daha konforlu ve şık bir hale gelecek. Turizme yönelik yatırımlarımızı aralıksız planlayıp hayata geçireceğiz. Eşme sahil şeridimiz ile Kartepemiz bir başka güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
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