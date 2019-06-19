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Başkan Kocaispir’den minik Efe’ye sürpriz ziyaret

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal medyadan kendisini çay içmeye davet eden Tan ailesini ve Kahraman Efe’yi evinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
Başkan Kocaispir’den minik Efe’ye sürpriz ziyaret

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal medyadan kendisini çay içmeye davet eden Tan ailesini ve Kahraman Efe’yi evinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.


Reşat Tan’ın, oğlu Kahraman Efe’nin videosunu da ekleyerek sosyal medya üzerinden "Başkanım her çöp kamyonu geçişinde Kocaispir abim gelmiyor diyor. Bir çayımızı içmeye gelseniz, sizi tanıştırayım" şeklinde mesaj paylaşması ile başlayan ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. "Madem ufaklık bizi görmek istiyor, ona bir sürpriz yapalım. Reşat kardeşim adresi özelden yolla. Çaylar senden, ufaklığa hediye bizden" diyerek mesaja cevap veren Başkan Kocaispir ertesi gün Kahraman Efe’yi ve Tan ailesini ziyaret etti.


Minik Kahraman Efe’ye Başkan Kocaispir çeşitli hediyeler verdi. Tan ailesi ve komşuları ile sohbet eden Başkan Kocaispir Efe’ye sağlıklı, başarılı, hayırlı uzun ömürler diledi.


Her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarını, gelen benzer davetlere imkanlar ölçüsünde icabet etmeye özen gösterdiklerini belirten Kocaispir, “Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin geleceğini daha iyi şekillendirebiliriz. Bir toplumun aydınlık yarınlara ulaşması çocuklarını yetiştirme tarzına bağlıdır. Yüreğir’de çocuklarımızın daha iyi ortamlarda yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuk gülerse dünya güler" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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