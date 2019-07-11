0553 313 94 23

Başkan Kocaispir: “Yerel basını önemsiyoruz’’

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ’Türkiye’de ulusal basının olduğu kadar, yerel basının da önemili olduğunu söyleyerek, “yerel basını da önemsiyoruz’’ dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:13
Başkan Kocaispir: “Yerel basını önemsiyoruz’’

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ’Türkiye’de ulusal basının olduğu kadar, yerel basının da önemili olduğunu söyleyerek, “yerel basını da önemsiyoruz’’ dedi.


Haftalık, 15 günlük ve aylık gazeteler olarak ortak hareket etme amacıyla kurulan Yerel Medya Güç Birliği Platformu Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’i ziyaret ettiler. Ziyarette yerel basının içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler veren heyet, Başkan Kocaispir’den destek istedi.


Basının önemine değinen Başkan Kocaispir ’’Türkiye’de ulusal basının olduğu kadar, yerel basının da önemi hiç şüphesiz yadsınamaz. Çok sesli ve özgür bir basın, demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesinde önemli bir unsurdur. Gazetecinin görevi; mesleki sorumluluk bilinci içerisinde halka doğruları aktarmak, halkın görüşlerini ve isteklerini kurumlara ileterek halkın sesini duyurmak ve kurumlar ile halk arasında iletişimi sağlamaktır. Yerel basın, Ulusal Kurtuluş Savaşında çok büyük görevler başarmıştır. Bu yüzden yerel basını da önemsiyoruz’’ şeklinde konuştu.


Yerel basının ayakta kalması için imkanlar ölçüsünde destek olduklarını ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kocaispir ’’Yerel basın, yayın yaptığı bölgenin ya da yörenin sorunlarını gündeme getirerek yöneticilere aktarılmasına, o bölgeye ait yerel kültürün zenginleşmesine ve korunmasına yardımcı olur. Halkın gözü ve kulağı olan gazetelerin toplumu her konuda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri vardır. Tüm basın çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum’’ dedi.


Yerel Medya Güç Birliği Platformu Başkanı K. Yalçın Göl,Adana’da özellikle yerel basında yer alan gazetelerin haklarını savunma ve sıkıntılarına çare bulma adına bir çatı oluşturma ihtiyacı gördüklerini ve bu amaçla yola çıktıklarını belirtti. Başkan Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi
    1. Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    2. Görme engelli atletler, Ankara'da..
    3. CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!..
    4. Zehir tacirlerine geçit yok
    5. Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği..
    6. Başkan Demir: “Dünyaya örnek olacağız”
    7. Kick boks sporcularına sürpriz moral..
    8. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5...
    9. Şanlıurfa Piazza’da çizgi film..
    10. Ayvalık Kent Konseyi’nin yeni Başkanı..
    11. Yer: Konya'nın Meram ilçesi! Anne ve..
    12. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt AA'ya..
    13. Diyarbakır Güngüşspor’da hoca tamam
    14. Çalınan motosikletini 150 metre..
    15. Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden..
    16. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    17. Etriye nedir ne işe yarar?
    18. Şırnak turizmine 986 bin proje desteği
    19. İngiltere'den çok konuşulacak 'Cemal..
    20. Fatsa’dan başarılı sporcular yetişiyor
    21. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    22. Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı..
    23. Aloğlu: “Mavi vatan kaderine terk..
    24. Üreticiler bahçe zararlıları hakkında..
    25. Kıbrıs’ta telefonlarda barikat kalktı
    26. Zonguldaklı hakem Fenerbahçe maçında..
    27. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:..
    28. Çaykur Rizespor’da kombine fiyatları..
    29. Yeşilyurt Belediyespor’da iç..
    30. Bir kişi daha traktörün altında..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap