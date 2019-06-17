Başkan Kocaispir: "Daha temiz bir Yüreğir için çalışıyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 205 çöp varili ve 100 konteynerı aldıklarını bunları 107 mahalleye eşit bir şekilde dağıtacaklarını söyledi.

Yüreğir’de temizlik hizmetlerinin aksamadan sürmesi için yoğun bir çaba harcayan ekipler özel çaba harcıyor.Her gün sabah 06.00’da iş başı yapan ekipler dört bir koldan köyler dahil ilçenin bütün mahallelerini temizliyor. Yüreğir Temizlik İşleri Müdürlüğü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeni alınan çöp konteynerlarını ve varilleri inceledi.

Amaçlarının daha temiz bir Yüreğir olduğunu belirten Kocaispir, “205 çöp varili ve 100 konteyeırı teslim aldık. 107 mahalleye eşit bir şekilde dağıtacağız. İhtiyaç halinde sayıyı daha da artıracağız. Daha temiz Yüreğir için çalışıyoruz. Üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapan ekiplerimize, teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi ve çevre temizliğinin sağlanması için Yüreğir’de bütün tedbirleri aldıklarını belirten Kocaispir, “Temizlik müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde göreve başlayarak her türlü evsel katı atık ve çöpün toplanması ve aktarma istasyonuna naklini yapıyorlar. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden 24 saatçalışan ekipler cadde ve sokakları temizliyor, konteynerları yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızla fark ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Biz insanların hayırduasına talibiz. Sokakları deterjanla yıkanan tertemiz pırıl pırıl bir Yüreğir hayalimiz var” şeklinde konuştu.

Yüreğir için mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Kocaispir, “Yeni araçlar almak için girişimlerimiz başladı. Ekiplerimiz daha temiz bir Yüreğir için, vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için var gücü ile çalışıyor. Onlar görünmez kahramanlar. Gayretli çalışmalarından dolayı bütün ekiplerimizi kutluyorum” diye konuştu.