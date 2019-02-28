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Başkan Kocadon muhtarlara teşekkür etti

Başkan Mehmet Kocadon, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında muhtarlar ile bir araya geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:23
Başkan Kocadon muhtarlara teşekkür etti

Başkan Mehmet Kocadon, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında muhtarlar ile bir araya geldi.


Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, Kemal Orman ve Niyazi Atare ile Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum yarımadasında görev yapan mahalle muhtarları ve Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.



Başkan Mehmet Kocadon, yarımada genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla 5 yıl boyunca birlik beraberlik içinde çalıştıklarını ifade ederek, hepsine ayrı ayrı bu güzel sinerjiyi oluşturdukları için teşekkür etti. “Muhtarlar demokrasinin kahramanıdır” diyerek muhtarların hep halkla iç içe olduğunu, halkın sorunlarını yakinen bilip çözüp getirmek için çaba sarf ettiğini, bu nedenle de muhtarların toplum için çok önemli bir misyon üstlendiklerini kaydetti.



Büyükşehir sürecinin ardından Bodrum Belediyesi olarak yarımadanın tüm muhtarlıklarına ekibiyle birlikte elinden gelen hizmeti götürmeye gayret ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kocadon, “Elbette hatalarımız da olmuştur ancak bizler sevgi ve saygı çerçevesi içinde her zaman birlik beraberliğimizi korumayı başardık. Sizlerin hep yanında oldum ve sizler de beni zor günlerimde hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Şimdiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı yolunda bana göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte ülkemize örnek olacak güzel işler başardık. Bu nedenle yerel seçime sayılı günler kala yaptığımız bu toplantımızda, sizlere en içten sevgi ve saygılarımı sunmak ve teşekkür etmek istiyorum. Hakkımı helal ediyorum” dedi.



Başkanın konuşmasını alkışlar eşliğinde “bizler de hakkımızı helal ediyoruz” diyerek destekleyen muhtarlar, yeni dönemde Muğla adayı olan Başkan Kocadon’a başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:23
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