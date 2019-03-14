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Başkan Koca: Söz verdik, yaptık

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Başkanı Musatafa Koca’nınaçıklama yaptığı 14 Şubat’tan geçerli olan zamla 70 taşeron işçi, Şubat ayı maaşların yarısını zamlı alırken, ilk ikramiyelerinin de hesaplarına yattığı öğrenildi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:18
Başkan Koca: Söz verdik, yaptık

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Başkanı Musatafa Koca’nınaçıklama yaptığı 14 Şubat’tan geçerli olan zamla 70 taşeron işçi, Şubat ayı maaşların yarısını zamlı alırken, ilk ikramiyelerinin de hesaplarına yattığı öğrenildi.


Asgari ücret yanında hükümetin verdiği yüzde 4 zammın ardından, Emet Belediyesi’nde kadroya yeni geçen işçiler ilk 6 aylık yüzde 20 zam farkları da ilave edilen ilk maaşlarını aldılar.


Başkan Mustafa Koca, ’’Belediyenin borç batağında olduğu, işçisine maaş ödeyemeyeceği gibi dedikodulara hiç bir zaman kulak asmayız. Allah’a şükür görev yaptığımız sürede işçimizin alın teri kurumada maaşlarını her zaman ödedik. Bundan sonrada öderiz. Çünkü işçiler bizim yüz akımız. Memleketimize hizmeti onlar sayesinde yapıyoruz. Her şeyden önce işçimizin haklarını veriyoruz. İnşallah vermeye de devam edeceğiz. Memleketimize hizmet yapmak için yatırımı için yeri geliyor borçlanıyoruz. Bundan sonradahizmet için borçlanmaya devam edeceğiz. Ancak adım adım hazırladığımız projelerimizle belediyemize mali kaynaklarda üretiyoruz. 5 milyon olarak aldığımız bütçemizi 19 milyonlara çıkardık. Allah’ın izniyle kimsenin şüphesi olmasın. Yatırımda yapacak, işçilerimize dehaklarınıödeyecek,halkımıza da hizmet vermeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:18
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