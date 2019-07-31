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Başkan Kızıldaş’tan festival teşekkürü

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 14.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:11
Başkan Kızıldaş’tan festival teşekkürü

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 14. Uluslararası Arguvan Türkü Festivalinin hafızalarda önemli izler bıraktığını ifade ederek, Arguvan’ın artık medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.


Başkan Kızıldaş, festivalle ilgili yaptığı değerlendirmede beklentilerin yükselerek devam ettiği belirterek festival sayesinde Türkü Diyarı Arguvan’a yaptıkları katkının kendileri adına mutluluk verici olduğunu söyledi. İleri ki günlerde Önümüzdeki dönemlerde Arguvan’ın kültür başkenti olabilmesi adına yürüteceğimiz çalışmalar için bizlere güç vermiştir. 14. Uluslararası Arguvan Türkü Festivalinde öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimizin her zaman destekçisi olan bizleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.Bu bağlamda bizlere yalnız bırakmayan, İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılınç, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Prof. Dr. Sezai Yılmaz - Prof. Dr. Burak Işık,Prof. Dr. Yaşar Bayındır -Prof. Dr. Jülide Akaycan,Doç. Dr. Gazi Gülbaş - Dr. Ekrem Tuncer,CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan,Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Ağın Belediye Başkanı Ali Mutlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, Baro Başkanı Enver Han,HDP Malatya İl Başkanı Kemal Gedik, İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal,Festivalin ana destekleyicisi (ECA) Elginkan Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen,Elmor A.Ş. Genel Müdürü Enver Öz,MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Suna, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Hekimhan Eski Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Alabaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, İl dışından ve ilimizden katılan meclis üyelerimize, Arguvan Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine ve katılım sağlayan köy-mahalle dernek başkanlarımıza, farklı illerden gelen Malatya dernek başkanlarımıza ve tüm türkü sever dostlara teşekkürlerimizi iletirim” ifadelerini kullandı.


Arguvan’ın artık medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu aktaran Kızıldaş,“Arguvanlı hemşehrilerime ve festivalimizde bizlere destek olan herkese bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve barış içerisinde nice festivallerde birlikte olmak üzere, muhabbetle kalın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:11
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