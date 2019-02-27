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Başkan Kızıldaş Dolaylı Mahallesini ziyaret etti

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi ziyaretlerini hız kesmeksizin sürdürüyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
Başkan Kızıldaş Dolaylı Mahallesini ziyaret etti

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi ziyaretlerini hız kesmeksizin sürdürüyor. Başkan Kzıldaş, seçim çalışması sırasında Dolaylı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Arguvan halkının kendine sahip çıktığının altını çizen Başkan Kızıldaş, “İnsanlarımız bize, ilçesine, partisine her zaman sahip çıkmıştır. Değerli hemşehrilerim belediye başkanlığı görevini bana layık görüp hizmet etmem için desteklerini esirgemedi. Aldığımız destek dün nasılsa bugünde katlanarak devam ediyor.Güzel ve iyi işler yapılınca hemşehrilerimiz bunu görüyor ve desteklerini esirgemiyor. Biz istiyoruz ki ilçemiz büyüsün gelişsin huzur içinde hep birlikte yaşayalım” dedi. Kızıldaş, “Ezilenin, emekçinin, yoksulun, herkesin dostu oldum. Bende birçok yoldan geçtim, hayatım boyunca birçok zorluğu aştım. Ancak yaşadığım sıkıntılar,geldiğim yeri hiçbir zaman unutmadım. Bizler bugüne kadar ezilenin, emekçinin, yoksulun kısacası herkesin dostu olduk. Elimizdeki gücü ve imkânları sizlere destek olmak için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


“Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana birçok hizmeti Arguvanlılarla buluşturduk” ifadelerini kullanan Başkan Kızıldaş, “Bugüne kadar sunduğumuz hizmetlerin çok daha fazlasını sizlere sunmak, yaptığımız yatırımları daha da arttırmak için yeniden oylarınıza talibiz. Değerli Arguvanlı hemşerilerime bir dönem daha hizmet etmek istiyoruz. Sizlerden aldığımız güçle ve vereceğiniz desteklerle Arguvan’ı çok daha ilerilere taşımak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
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