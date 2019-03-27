Başkan Kılınç’tan Köşk Kaymakamı Kaya’ya fahri hemşerilik beratı

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, İlçe Kaymakamı Serdar Kaya’ya Köşk halkının teşekkür ve şükran duygularına tercüman olmak adına "Fahri Hemşerilik” beratı takdim etti.

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, belediye başkanlığının son meclis toplantısında Köşk Kaymakamı Serdar Kaya’ya "Aydın ili Köşk ilçesi fahri hemşerilik beratı" takdim etti.

Birlikte görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı Serdar Kaya; "Sizin de çalışmalarımızda sık sık ifade ettiğiniz gibi Köşk için, Aydın için, vatan için bu memleketimizde hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu. Birlikte görev yaptığımız süre içerisinde ilçe için önemli proje ve çalışmalarda bulunduğumuzdan dolayı mutluyum. Şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.