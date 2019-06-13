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Başkan Kılınç’tan karne mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cuma günü sona erecek olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:18
Başkan Kılınç’tan karne mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cuma günü sona erecek olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere mutlu ve huzurlu bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulundu. Başkan Kılınç mesajında, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız zorlu ve koca bir eğitim yılını daha geride bıraktı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılını geride bırakarak yaz tatiline giren tüm çocuklarımıza ve onların başarısı için gece gündüz demeden gayret gösteren eğitimcilerimiz ile velilerimize iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızdan özellikle tatilde dinlenmelerini ancak koca tatili yalnızca dinlenerek geçirmemelerini istiyorum. Tüm öğrencilerimizi yaz tatillerini değerlendirebilmeleri için belediyemiz bünyesinde açılan yaz spor okullarımıza ve konservatuarımıza bekliyoruz. Bu vesileyle geleceğimiz olan öğrencilerimiz başta olmak üzere, onların başarısında çok önemli paya sahip olan öğretmenlerimizin ve velilerimizin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:18
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