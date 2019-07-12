Başkan Kılınç’tan, Dengir Mir Mehmet Fırat için başsağlığı mesajı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayatını kaybeden Adıyaman eski milletvekillerinden Dengir Mir Mehmet Fırat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayatını kaybeden Adıyaman eski milletvekillerinden Dengir Mir Mehmet Fırat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Kılınç mesajında, merhum Milletvekili Fırat’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Başkan Kılınç, "21. Dönem Adıyaman milletvekili olarak mecliste görev yapan Dengir Mir Mehmet Fırat’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum milletvekiline Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve hemşerilerimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

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