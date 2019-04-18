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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Kılınç’tan Berat Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

18 Nisan 2019 Perşembe 16:54
Başkan Kılınç’tan Berat Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam Aleminin kandilini kutladı.


Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.


Mesajına tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutlayarak başlayan Başkan Kılınç, “Günahlardan arınma ve temize çıkma günü olan Berat Kandili, kırılan kalpleri onarmaya, dargınlık duvarlarını yıkmaya, kin ve nefret duygularını aşmaya inşallah vesile olur. Bu mübarek günde Rabbimizden, milletimize birlik ve dirlik, vatanımıza bütünlük ihsan etmesini diliyor ve ellerimizi semaya bu dualarla açıyoruz.Bir ve beraber olmaya çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, bu önemli geceleri bir fırsat olarak görmek umuduyla tüm İslam coğrafyasının ve Adıyamanlı hemşerilerimin Berat Kandilini kutlar, ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğin daim olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 16:54
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