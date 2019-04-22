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Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:23
Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm ulusun gününü kutladı.


Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, tarihi zaferlerle dolu olan Türk milletinin gününü kutladı.


Mesajına, 23 Nisan 1920 tarihinin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gün olarak tarihe altın harflerle yazıldığını söyleyerek başlayan Başkan Kılınç, “Bu gurur gününün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi ile dünyada ilk kez kutlanan çocuk bayramı, bu milletin geleceğine verdiği önemi de gözler önüne sermektedir” dedi.


“Bugünün Türkiye’sinde çocuk olanlar, yarının Türkiye’sinde ülkeyi yönetenler olacak ve bu cennet ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaktır” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kılınç açıklamasına şöyle devam etti:


“Birçok şanlı zaferlere tanıklık eden bu topraklarda ulaşılan zaferlerde en büyük güç yüzyıllar boyunca ‘millet olma’ bilinciyle hareket etmemizdir. Allah’ın izniyle bu özel günün kendilerine bayram olarak armağan edildiği çocuklarımızda, AK Parti iktidarı ile dünyada söz sahibi bir ülke haline gelen Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye götürecek ve milletimize daha büyük gururlar yaşatacaktır. Bu vesileyle, bu ülke için gözünü kırpmadan canını siper ederek mertebelerin en kutsalı olan şehitlik mertebesine ulaşan tüm asker, polis ve sivillerimiz ile gazilerimizi minnetle anıyor, ulusumuzun bu ve benzeri zaferlerine nicelerinin eklenmesini yüce Allah’tan diliyorum.”

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:23
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