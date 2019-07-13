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Başkan Kılınç’tan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üçüncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:55
Başkan Kılınç’tan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üçüncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türk milletinin omurgalı duruşuyla darbe teşebbüsünü, tarih boyunca konuşulacak bir destana dönüştüğünü dile getirdi.


15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, özellikle gençlere uyarılarda bulundu.


Belediye Başkanı Kılınç mesajında, “15 Temmuz’un üçüncü yıldönümündeyiz. Bu ülke tarihi boyunca büyük badireler atlattı. 15 Temmuz da bu badirelerden bir tanesiydi. Çok şükür ki omurgalı bir halkımız var. Bu ülke ayakta duruyorsa ve biz bugün bu ülkede rahatça yaşayabiliyorsak, bu insanlarımız sayesindedir. Ülke olarak şunu çok iyi biliyoruz ki, üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız da düşmanlarla çevrilidir. Bundan dolayı birlik ve beraberliğimizi korumamız lazım. Bu ülkede yaşayan dili, dini ve ırkı ne olursa olsun, herkesin birlikte ve beraberce yaşaması gerekiyor. Eğer birlikte kardeşçe yaşarsak şer odakları bu cennet ülkemizde istediği gibi at koşturamaz. Bu anlamda özellikle gençlerimizden bir şey istiyorum. Terör olayları her seferinde karşımıza farklı şekilde çıkıyor. Kimi din kisvesi altında, kimi de mezhep görüntüsü altındadır.


Bunlar genellikle dışarıdan küresel güçler tarafından desteklenen kesimler oluyor. Ülke içinde de bir takım insanlar bu olaylarda kullanılıyor. Millet olarak, özellikle de gençlerimiz bu konuya çok dikkat etmeli. Gençlerimiz dinlerini iyi öğrenmeli. Gençlerimiz dinini öğrendiği zaman hiç kimse bu kardeşlerimizi din kisvesi altında kandıramaz. 15 Temmuz olayı da maalesef dinin bir şekilde kullanılmasıyla meydana gelmiştir. İslam coğrafyasında demokratik anlamda, ekonomik alanda ve güç olarak ayakta kalabilen tek ülke olan cennet ülkemizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu vatana sahip çıkarsak, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlarsak hepimiz kazanırız. Bunun içinde hepimize görevler düşüyor” dedi.


15 Temmuz Pazartesi gecesi tüm Adıyamanlıları düzenlenecek olan etkinliklere de davet eden Başkan Kılınç, 15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını yineledi. Başkan Kılınç, “Tüm halkımızı 15 Temmuz gecesi kahramanlarımızı anmaya ve zaferimizi kutlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:55
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