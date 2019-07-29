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Başkan Kılınç, yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:10
Başkan Kılınç, yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret etti.


Futbol branşında kurs gören öğrencilerle ve antrenörleriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, kurslara katılan öğrencilere başarılar diledi.


Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde devam eden kursları ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geleceğin sporcuları olmaya aday öğrencilere başarılar diledi.


Adıyaman Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını da söyleyen Başkan Kılınç, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar için ne yapsak az kalır. Okulların kapanmasıyla birlikte Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı. Öğrencilerimiz yoğun bir ders temposundan çıktı. Artık hem tatil hem de spor zamanı. Futboldan basketbola, yüzmeden kort tenisine kadar önemli branşlarda binlerce çocuğumuz için açtığımız kurslardan halkımız ziyadesiyle faydalanabiliyor.


Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlardan uzak tutarak, sağlıklı bir şekilde sporla yetişmelerini sağlamak. Adıyaman Belediyesi olarak alanında uzman eğitmenlerimizle çocuklarımıza spor yapma imkanı sunuyoruz. Hem çocuklarımıza hem de antrenörlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.


Öğrenciler ve velileri ise sunulan imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve yaz spor okulları yöneticilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:10
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