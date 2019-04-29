Başkan Kılınç "Battı ve çıktı" yapımı için temasta bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara’daki temasları çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt’u ziyaret etti.

Adıyaman Kuzey Çevreyolu, Atatürk Bulvarının yeniden düzenlenmesi ve bulvar üzerine yapılması planlanan battı-çıktılar için yapılan görüşmede destek için start verildi.

Göreve seçildiği günden bu yana Adıyaman’ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için gayretle çalışan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, beraberinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt’an Adıyaman’ın ulaşım sorunları hakkında bilgi verip, destek istedi. Ankara’daki temasları çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt’u ziyaret ederek Kuzey Çevreyolu, Atatürk Bulvarı’nın yeniden düzenlenmesi ve Atatürk Bulvarı üzerine yapılması planlanan battı-çıktılar ile bilgileri paylaşan Başkan Kılınç, nüfusu hızla artan Adıyaman’da bu projelerin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Adıyaman heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Yardımcısı İşkurt ise bakanlık olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.