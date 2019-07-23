Başkan Kılınç basın bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basın çalışanlarının gününü kutladı.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazeteciliğin demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu söyleyerek, basına sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünü kutladı. Belediye Başkanı Kılınç, “Bu nedenle 1908 yılından bu yana kutlanan Basın Bayramı dolayısıyla ilimizdeki basın mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum. Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumun bilgilendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli bir görev ve sorumluluğun temel taşıdır. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde de özellikle son 17 yılda demokratikleşme ve insan hakları alanında kat edilen büyük değişim, haber alma ve ifade özgürlüğünde büyük ilerlemeler sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da görev yapan yerel basının çalışma da gayretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Kılınç, “Yerel basınımız da, ilimizde ve bölge illerimizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağladığı gibi, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkılar sunmaktadır. Yerel basınımızın, büyük bir özveri içerisinde yerine getirdiği bu görev, bundan sonra da aynı özveri ve duyarlılıkla devam edecektir. Görevini bu anlayışla, cesurca ve fedakarlıkla yürüten tüm basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir" ifadelerine yer verdi.