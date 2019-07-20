Başkan Kılınç adını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendi adını kullanarak esnaf ve vatandaşları dolandırmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, polise şikayette bulundu. Polis dolandırıcılık yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendi ismini kullanarak hayır kurumları adına para isteyen kişilere itibar edilmemesi için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Süleyman Kılınç, “Şahsım veya Belediyenin adını kullanarak telefonla hayır kurumları adına para veya yardım talebinde bulunanlara itibar etmeyiniz. Talep edenleri lütfen güvenlik güçlerine bildiriniz” dedi.

Belediye de sosyal medya hesabından, “Esnaf ve vatandaşlarımızdan başkanımızın şahsı ve belediye adına herhangi birsebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını önemli rica ederiz” ifadelerini kullandı.