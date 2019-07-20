0553 313 94 23

Başkan Kılınç adını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendi adını kullanarak esnaf ve vatandaşları dolandırmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:20
Başkan Kılınç adını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendi adını kullanarak esnaf ve vatandaşları dolandırmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, polise şikayette bulundu. Polis dolandırıcılık yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendi ismini kullanarak hayır kurumları adına para isteyen kişilere itibar edilmemesi için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.


Süleyman Kılınç, “Şahsım veya Belediyenin adını kullanarak telefonla hayır kurumları adına para veya yardım talebinde bulunanlara itibar etmeyiniz. Talep edenleri lütfen güvenlik güçlerine bildiriniz” dedi.


Belediye de sosyal medya hesabından, “Esnaf ve vatandaşlarımızdan başkanımızın şahsı ve belediye adına herhangi birsebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını önemli rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sever’e hayırlı olsun ziyaretleri
    1. Başkan Sever’e hayırlı olsun..
    2. Ölümcül olabilen virüs Türkiye’de..
    3. Meraklı gözler gökyüzüne çevrildi
    4. Yılın Liman İşletmeciliği Markası..
    5. Rezidansta şüpheli ölüm
    6. GÜNCELLEME - Devrilen kamyon traktöre..
    7. "Endonezya okyanuslara en çok plastik..
    8. Erdoğan'dan "Barış ve Özgürlük..
    9. Türk Kızılay, Düzce'de bin 500 kişiye..
    10. Cumhurbaşkanı Akıncı, Barış..
    11. Diriliş Osman dizisinde Zühre rolünü..
    12. Örnekköy’de asfalt çalışmaları başladı
    13. ALBA Berlin, Marcus Eriksson ile 4..
    14. Çan Yağlı Güreşleri dualar ile başladı
    15. Karısı tarafından terk edilen adam..
    16. Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda..
    17. Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın 5’inci..
    18. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmasını..
    19. Çambaşı Yayla Festivali’nden renkli..
    20. TOBB heyetinden Vali Akbıyık’a ziyaret
    21. "S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde..
    22. Kalaşnikofla dehşet saçmıştı... Cezası..
    23. Hakkari’de kurumlar arası halı saha..
    24. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 20 Temmuz..
    26. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    27. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler..
    28. SEDAŞ kriz masası kurdu
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karabük’te
    30. Başkan Çoban memleketi Kavaklı Köyünde..
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'