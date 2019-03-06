Başkan Kılıç’tan kandil mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, “Kandiller, insanları birbirine yaklaştıran, kalpleri yumuşatan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren mukaddes zaman dilimleridir” dedi.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Regaib Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Kılıç, mesajında " Bir kez daha hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah’a yakınlaştıran günlerdir. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel günde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Bu vesileyle İslam aleminin ve başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Erzurum halkının Regaib Kandili’ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin millet olarak birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.