0553 313 94 23

Başkan Kılıç’tan kandil mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, “Kandiller, insanları birbirine yaklaştıran, kalpleri yumuşatan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren mukaddes zaman dilimleridir” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:37
Başkan Kılıç’tan kandil mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, “Kandiller, insanları birbirine yaklaştıran, kalpleri yumuşatan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren mukaddes zaman dilimleridir” dedi.

 

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Regaib Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

 

Kılıç, mesajında " Bir kez daha hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah’a yakınlaştıran günlerdir. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel günde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Bu vesileyle İslam aleminin ve başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Erzurum halkının Regaib Kandili’ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin millet olarak birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:37
  1. Erzurum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta Su Altı Batıkları Konferansı
    1. Sinop’ta Su Altı Batıkları Konferansı
    2. Irak Cumhurbaşkanı Salih ülkesinin..
    3. Bismil Kaymakamı Yüksel’den 8 mart..
    4. TCDD’ye ait rayları çalan zanlı..
    5. Türkiye'yi korkutan açıklama: 8..
    6. "Anadolu’nun Mihenk Taşları Neşet..
    7. Tokatspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
    8. AK Parti’li Elvan: Terörün kökünü..
    9. Sınır ötesinde PKK kamplarına hava..
    10. Kuşadası’nda 8 Mart çeşitli..
    11. ‘Burası Giresun, Burada iş var’ deyip..
    12. ABD 6’ncı Filo Komutanı, Deniz..
    13. Dünya bu bebeği konuşuyor! Doktora..
    14. Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2018..
    15. Başkan Alemdar, Çark Caddesindeki..
    16. Başkan Bakıcı, sağlıklı yaşam..
    17. KTÜ’de 30. Vergi haftası etkinlikleri
    18. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 -..
    19. Lohusalık ne kadar sürer? Lohusalıkta..
    20. İki ilçede mera alanları ıslah edilecek
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'