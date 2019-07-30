Başkan Kılıç’tan ‘Hoş geldin Bebek’ ziyaretleri devam ediyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, evlatları dünyaya gelen çiftleri ziyaret ederek tebrik ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında Büyükesence ve Hasanbey Mahallerinde evlatları dünyaya gelen aileleri evlerinde ziyaret ederek tebrik etti. İlk olarak Büyükesence mahallesinde Ali ve Sevim Tunçal çiftinin dünyaya yeni gelen yavruları Feyza bebeği ziyaret eden Başkan Fevzi Kılıç, aileyi tebrik ederek ömür boyu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi. Ardından Hasanbey Mahallesinde ikamet eden Vedat ve Esra Keskin çiftini ve minik bebekleri Kerem Ali’yi ziyaret eden Başkan Kılıç, aileyi tebrik ederek hayırlı ve sağlıklı bir ömür diledi.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Baba olmak, anne olmak tarifi edilemez bir duygu, ben sizleri gönülden kutluyorum. Rabbim evlatlarınız ile birlikte hayırlı, sağlıklı bir ömür, yaşam nasip eylesin inşallah” dedi.