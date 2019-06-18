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Başkan Kılıç’tan Buca sokaklarında denetim

Buca Belediye Başkanı Av.

18 Haziran 2019 Salı 11:01
Başkan Kılıç’tan Buca sokaklarında denetim

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, seçimin ardından gelen yoğun tebrik ziyaretlerini tamamlayıp ‘gerçek makamım’ dediği Buca sokaklarına çıktı. Mahalle muhtarlarını ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, Fen İşleri ekiplerinin Buca sokaklarında gerçekleştirdiği bakım ve tadilat çalışmalarını yerinde denetledi.


Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından dernek, sivil toplum kuruluşu, partililer ve vatandaşları makamında ağırlayıp, tebrikleri kabul etmesinin ardından, Bucalıların beklenti ve taleplerini yerinde tespit edip çalışmalara hız kazandırmak için Buca sokaklarında denetimlere başladı.


Mustafa Kemal ve Kozağaç Mahallelerini ziyaret edip muhtarlarından taleplerini öğrenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet edip belediyeden beklentilerini not aldı. Bucalı vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Kılıç, Mustafa Kemal Mahallesi 697/13 sokakta yürütülen yeni yol açma ve kilit taş döşeme çalışmasının yanı sıra Kozağaç Mahallesi 209 sokakta çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.


Çalışmalarda Bucalı hemşehrilerinden gelen taleplerin ön planda tutulacağını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bizim gerçek makamımız Bucalıların kalbi ve Buca’nın her bir karış sokağıdır. Kentimizin sokaklarını karış karış gezip, ihmal edilmişliğin izlerini silmek için çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımız, sosyal demokrat anlayışla yönetilen kentlerde her türlü ihtiyacında Belediyenin yanında olduğunu biliyor ve her geçen gün daha yoğun hissedecek. Bucamızı çağdaş, modern ve tercih edilen kentler arasına sokmak için çıktığımız bu yolda başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:01
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