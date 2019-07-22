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Başkan Kılıçtan “birebir” sosyal medya mesaisi

Buca Belediye Başkanı Av.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
Başkan Kılıçtan “birebir” sosyal medya mesaisi

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, her yerel yönetimin mutlaka sosyal medyanın olanaklarından faydalanması gerektiğini belirterek, kendisinin de güne sosyal medya hesaplarından gelen mesajlara yanıt vererek başladığını dile getirdi.



Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, halkın taleplerini anlamak için sosyal medyanın göz ardı edilmemesi gerektiğini, kendisinin güne sosyal medyada hemşehrilerinin yazdıklarını okuyarak başladığını belirtti. Belediye tarafından şeffaf belediyecilik ilkesiyle kurulan 999BUCA (0232 999 28 22) iletişim merkezi ve Buca TİM’in (Toplumsal İletişim Merkezi) çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğüne dikkat çeken Kılıç, sosyal medyanın şov amaçlı değil, çözüm amaçlı kullanılması gerektiğini savundu.



Günde 500 talep koordine ediliyor


Belediye bünyesindeki sosyal medya uzmanları tarafından sadece Buca değil, Türkiye ve dünya gündeminin her gün titizlikle takip edildiğini, şikâyet ve öneriler için tüm ağları kapsayan bütüncül bir sistem kurulduğunu belirten Kılıç, “Bize iletilen her şey benim, ilgili müdürlerin ve personelin gözüne değiyor. Bu özel sistem sayesinde, her gün benim ve belediyenin Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarına yaklaşık 500 hizmet talebi geliyor. Çoğunluğu en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor, yanıt oranlarımızı da aylık raporlarla titizlikle inceliyoruz” dedi.



"Sosyal medya turnusol görevi görüyor"


Göreve gelmeden önce “Belediye duvarlarını yıkacağım” sözü verdiklerini anımsatan Kılıç, “Bu duvarları yıkmanın en güçlü alanlarından biri de iletişim teknolojileri. Biz de bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ben sosyal medyayı komşularımızla kucaklaşma alanı olarak görüyorum. Hemşehrilerimizin talepleri de makul, herkes gibi temiz ve düzenli bir çevre istiyorlar. Aslında sosyal medyayı belediyecilik anlayışıyla okursanız, ciddi bir turnusol görevi gördüğünü de anlarsınız. O yüzden biz şikâyetler kadar önerilere de birer proje mantığıyla yaklaşıyoruz” diye konuştu.



"En fazla talep işsizlik"


Sosyal medyadan aldığı mesajları değerlendiren Kılıç, “Hizmet talepleri ve iyi dileklerin yanı sıra yetkimizi aşan talepler de alabiliyoruz. Bunların başında işsizlik geliyor. İşsizliğin ardından yoksulluk, çarşı pazarda indirim, eğitim gibi çok fazla talep alıyoruz. Maalesef yetki alanımızın dışında olan bu taleplere sadece destek olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
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