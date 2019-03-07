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Başkan Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:02
Başkan Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Kılıç, mesajında,“Tarihte kadınlarımız vatanı ve milleti için kendisinden beklenmeyen birçok fedakarlık göstererek, bu vatanı için neler yapabileceğini ortaya koymuştur. Kadınlarımızın her alanda bilgi ve beceri ile donatılması, daha güçlü bir Türkiye için gerekliliktir. “Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayağının altındadır.” hadisini ilke edinip, annelerimize olan sevgi, saygı ve hoşgörüyü tüm kadınlara yönelik göstermeliyiz. Kadınlar, halkın en fedakar, çalışkan ve üreten bireyleridir. Kadınlarımız çevremizde açan en hoş çiçeklerdir. Kadınlar candır, canandır. Onlar bizim analarımız, bacılarımız, eşlerimiz, kızlarımız, varlarımız ve varlıklarımızdır. Buna karşın ne yazık ki toplumda hak ettikleri sevgi ve saygıyı görememektedirler. Kadına şiddete son verecek, kadının ekonomik özgürlüğünü sağlayacak, kadına yaşamı daha güzel hale getirecek uygulamalar mutlaka hayata geçirilmelidir. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:02
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