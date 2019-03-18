0553 313 94 23

Başkan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:04
Başkan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Kılıç, mesajında 18 Mart Çanakkale Zaferinde Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Bugün, Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir.Bizler hayatımızın her anında, bu vatan için canlarını, mallarını, sağlıklarını ve rahatlarını feda eyleyen ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu günümüzü bizlere hediye edenlere olan minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Çanakkale Zaferinin genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize borcumuz olduğu kadar, geleceğimizin de teminatıdır. Türk Milleti vatanları uğruna canlarını hiçe sayarak bağımsızlığımızın mimarları olan şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bizlere bıraktığı kutsal mirasa her zaman sahip çıkacaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstikbal Mobilya Kayserispor’da futbolcular Cuma günü toplanacak
    1. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    2. Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak:..
    3. GRAFİKLİ - Fenerbahçe Beko, Avrupa'da..
    4. "İlk olmak her zaman zor ve gurur..
    5. “Türk kahvesi, Türk kültürüyle ismi..
    6. E-İhracatın geleceği İzmir’de..
    7. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk:..
    8. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    9. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    10. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    11. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    12. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    13. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    14. 33 yıldır protez kolları ile..
    15. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    16. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    17. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    18. Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı
    19. Başkan Çağırıcı: "Siz insanları..
    20. Yumurta dondurma yöntemiyle ileri..
    21. Fırsat kampanyalarında son 14 gün!..
    22. 97 yaşındaki Cafer dede, Türkçe ezanı..
    23. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    24. Profesyonel liglerde yaprak dökümü..
    25. Eskişehir’de konut satışları adeta..
    26. (Özel) Mesir macunu Viyana..
    27. Karamollaoğlu: 81 ilde kazanacağız
    28. Recep ayının 15. gecesi ne zaman?..
    29. Van’da 4 bin 180 paket kaçak sigara..
    30. Ak, ahşap ve taştan yapılan mescidi..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu