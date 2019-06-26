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Başkan Kılıç sorunları birebir dinliyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçe sakinlerini kabul ederek sorunları birebir dinlemeye devam ediyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
Başkan Kılıç sorunları birebir dinliyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçe sakinlerini kabul ederek sorunları birebir dinlemeye devam ediyor.


Saha çalışmalarını yakından takip eden Başkan Fevzi Kılıç, günün geri kalan zamanını ziyaretçilerini ağırlayarak geçirmeye devam ederken, vatandaşların sorunları ile de birebir ilgileniyor. Seçim öncesinde ifade etikleri gibi kapılarının ve gönüllerinin herkese açık olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi gelene kapımız gelmeyene gönlümüz açık. İlçemizde saha çalışmaları devam ederken yanı sıra hayata geçirmek istediğimiz projelerinde alt yapı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Halkımızın sorunları ile birebir ilgilenerek zaman kaybetmeden sorunları çözmeye çalışıyoruz. Belediyemizin tüm birimleri çözüm odaklı olarak zaman ve saat gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Biz hizmeti nimet bilip, sürdürülebilir bir anlayış ile gönülden ve yürekten çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
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