Başkan Kılıç: İkinci bir Türkiye daha yok

İçişleri Bakanlığı'nın Kardeş Şehirler Projesi kapsamında İstanbul'un Kağıthane ve Diyarbakır'ın Kocaköy ilçeleri kardeş şehir oldu. Proje kapsamında Kağıthane Belediyesi kardeş şehirler Kocaköy'e taziye evi ve park yanı sıra Dicle ilçesineyse prestij cadde ve park hizmeti götürdü. Kültürlerarası iletişimin ve yerelde işbirliğinin güçlenmesi adına atılan adımların devamı olarak da Kocaköy ilçesinden davet edilen 40 kişilik heyet Kağıthane’yi ziyaret etti.

Heyet, İstanbul kültür turu kapsamında önce vapurla Boğaz gezisi yaptı, ardından Sultanahmet ve Eyüp Sultan ilçelerinde tarihi yerleri gezdi. İstanbul turunun ardından Kağıthane’ye gelen heyet kardeş şehrin tarihi ve modern yerlerini uzman rehberler eşliğinde yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Sadabad Camii ve çevresi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, Sapphire Seyir Terası ve Şehir Müzesi Kağıthane’de gezilen yerler arasındaydı. İlçedeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan heyet gezi yerlerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen gezi programı 3 gün sürdü. Misafir heyet adına verilen yemekte Kocaköylü vatandaşlarla buluşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kardeşliğe vurgu yaptı: ‘’Anayurt bildiğimiz bu topraklarda bin yıldır biriz ve beraberiz. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle Türkiye dünyanın her açıdan önemsediği bir ülke. Bizim için ikinci bir Türkiye yok. Birileri 15 Temmuz’da bu ülkeyi boyunduruk altına almaya çalışsa da, birileri terörle ülkeyi bölmeye kalksa da, birileri ekonomik darbelerle bizlere diz çöktüreceğini zannetse de biz bir ve beraber olduğumuz sürece her zorluğun üstesinden geliriz. Her oyunu bozar, kendimiz oyun kurarız. Bir kez daha Kâğıthane’mize hoş geldiniz. Burada misafir değil, ev sahibi sayılırsınız.’’ diye konuştu.

Heyet adına teşekkürlerini ileten AK Parti Kocaköy İlçe Başkanı Eşref Türe ise Kağıthane’yi çok beğendiklerini ve Kağıthane halkının misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek; ‘’ İnanın Kocaköy’de en çok Kağıthane konuşuluyor. Kardeş Şehir Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde Kocaköylüler, Kağıthane’deki çalışmaları yakından takip eder oldular. Burası hem tarihi hem de İstanbul’un merkezinde modern bir şehir. Türkiye’deki tüm yenilikleri buradan görebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda işbirliğimiz ve kardeşliğimiz güçlenerek devam edecek’’ dedi.

Yemek programının sonunda heyetler günün anısı olarak hediyeleşerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.