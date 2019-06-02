0553 313 94 23

Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç önceki ve mevcut dönemde görev yapan muhtarlar ile iftar programında bir araya geldi.

02 Haziran 2019 Pazar 23:19
Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç önceki ve mevcut dönemde görev yapan muhtarlar ile iftar programında bir araya geldi.


Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda yeni dönemde görevlerini teslim eden muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Programda konuşan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, önceki dönemlerde görev yapmış tüm muhtarlara teşekkür ettiğini ifade ederek, “Yıllardır birlikte muhtarlar olarak mahallelerimize neler katabiliriz, neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Görevi devir edenler var, yeni başlayan arkadaşlarımız var, amacımız hizmet etmek, Allah yardımcımız olsun” dedi.


Ardından konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yeni dönemde muhtarlar ile istişare halinde olacaklarını ve koordineli çalışacaklarını söyledi. Başkan Kılıç, “Bu bir bayrak yarışı, hepimizin ortak bir amacı var, mahallelerimize, ilçemize ve ilçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunmak. Bu amaç uğruna buradayız. Erenler’imiz için hayallerimiz, projelerimiz var. Biz gerekli alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi bunlar olurken sizlerle birlikte oluyor. El birliği ile, omuz omuza ilçemize en güzel hizmetleri kazandıracağımıza ben gönülden inanıyorum” diye konuştu.


Başkan Kılıç, “Halkımız belediye seçimlerinde olduğu gibi muhtarlık seçimlerinde de bir karar verdi, bize de halkımızın kararlarına saygı duymak düşüyor. Ben ilçe sakinlerimiz adına görevi devir edenlere teşekkür ediyor, görevi devir alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "En etkili Arap yönetici Muhammed bin Selman değil, Muhammed bin Zayid"
    1. "En etkili Arap yönetici Muhammed bin..
    2. Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir..
    3. Gönül sofralarında on binler buluştu
    4. Irak’ta aileleri DEAŞ’a katılan 122..
    5. TBMM Başkanı Şentop’dan partilere..
    6. Filistin Türkiye Mezunları Derneğinden..
    7. U-18 Erkekler Türkiye Basketbol..
    8. Honaz seçimlerini CHP’li aday kazandı
    9. Bayram tatiline giden aile kaza..
    10. Azez’de patlama: 13 ölü
    11. Hazırlık maçı: Türkiye: 2 -..
    12. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından..
    13. Proje çöküyor mu? F-35 en kötü..
    14. Suriye-Türkiye sınırındaki Azez..
    15. Futbol: Hazırlık maçı
    16. "89 bin 951 kişiye insani ikamet izni..
    17. Bahreyn'den Katar'ın KİK zirvesiyle..
    18. Tenis: Fransa Açık
    19. Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı:..
    20. Kadın milli basketbolcular İspanya'ya..
    21. Hatay'da "kardeşlik sofrası" kuruldu
    22. Banu Alkan: Güzel ve zeki olmaktan..
    23. İran’dan ABD’nin şartsız müzakere..
    24. Irak'tan "IKBY tek varil dahi petrol..
    25. Başkan Yüksel’den küçük Kırkpınar’a..
    26. Binali Yıldırım, Keskin’de seçimi..
    27. "Seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul..
    28. Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un..
    29. Edirne’de inşaatın çatısında yangın
    30. Filistin, Kudüs'teki gerginliğin..
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür